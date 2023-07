Pogacar pedala con la baguette

Nel giorno di riposo Tadejha trovato il tempo di farsi immortalare con la baguette, dimostrando di gradire molto uno dei simboli ...Non è semplice trovare silenzio mentre si. Quasi impossibile per i corridori mentre ... Tadejsalendo verso la cima del Puy de Dôme ha avuto il modo e il tempo per ripensare sul già ...Non ha perso il sorriso Tadejall'arrivo. Ha ammesso che Vingegaard era più forte, che gli ... sembra parecchio motivato, forse non è invincibile, mache è una meraviglia. Però in maglia ...

Ciclismo, Pogacar pedala verso il Tour de France Virgilio Sport

Mancano ancora pochi mesi e la campionessa olandese si ritirerà dal ciclismo professionistico. C'è ancora un Tour de France Femmes però da vincere per ripetere, a un anno di distanza, un'altra triplet ...Una delle salite mitiche del Tour non delude le aspettative: dopo una prova maiuscola di Jorgenson, il canadese lo supera a 500 metri dal traguardo a velocità doppia. Nel finale lo sloveno stacca la m ...