Pioli | «Se l’anno scorso ho temuto l’esonero? Se lo temi vieni esonerato»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il Milan si è radunato a Milanello e Stefanoha parlato nella sua prima conferenza stagionale Quali sono le sue prime sensazioni? «C’è emozione, è bello ritornare qui e rivedere tutti. E’ importante ricominciare a lavorare, solo lavorando si capiranno che percorso seguire» Com’è stato l’ultimo mese? «Ci tengo a ringraziare Maldini e Massara, se sono qui è anche grazie a loro. È stato un rapporto di stima. Io mi sono sempre sentito al centro del progetto del Milan. Prima parlavo con Paolo e Ricky, ora con Moncada e Furlani. Ho lavorato tanto in questo mese, anche in passato ho parlato con giocatori che sarebbero potuti arrivare. Il mio lavoro quindi non è cambiato più di tanto. Il nostro è un mercato di idee» Hai più peso nelle scelte ora rispetto a prima? «Anche prima dicevo cosa ci serviva, ho sempre partecipato alla costruzione della squadra. Ho grande stima ...