In una c'è pure Titti Denna, il tecnico del suono dello studio Radius, in un'altra Angelo Carrara, il manager dei dischi del grande successo, insieme a, Radius e Francesco Messina che ......3 ci sono: Bar Stella, Mia Martini - Fammi sentire bella, Danza con me, Caro, Stasera ... Circo Montecarlo - Il meglio e Una voce per Padre. 8,1 per Un'ora sola vi vorrei - Booster edition, ...Brani iconici della poiesis di, che corrispondono a pietre miliari della musica italiana, ricordando le collaborazioni del Maestro con Alice, Milva, Giusto, Juri Camisasca, Manlio ...

Pio e Battiato, un binomio dal grande successo spiegato in un libro Globalist.it

Un libro su Battiato e Pio scritto da Stefano Pio, figlio di Giusto. Belle foto, tante curiosità e qualche rivelazione.LEVERANO - Il Comune di Leverano rende omaggio a Franco Battiato, il cantautore e filosofo-mistico siciliano, maestro della sperimentazione, che ha inciso profondamente nella psychè collettiva. E lo f ...