Pilozzi Fondazione Magna Grecia | “Per la ricerca servono modelli corretti e integrati”

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – Ha avuto come tema “Il valore aggiunto della” la prima tavola rotonda del Focus di SudeFuturi dellaper l'appuntamento annuale a Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Nel corso della tavola rotonda, moderata dal vicedirettore di Rai 2 Fabrizio Frullani, è stata presentata la“Arborum meridies – Gli alberi monumentali della Calabria”. Fiammetta, responsabile delladellaha sottolineato il vantaggio di quello che ha definito “uno spazio privilegiato, in cui si può esercitare lain maniera libera e veloce rispetto al mondo universitario, che ha procedure più lunghe e complesse, e nel quale si possono ...

Fiammetta, responsabile della ricerca dellaMagna Grecia ha sottolineato il vantaggio di quello che ha definito 'uno spazio privilegiato, in cui si può esercitare la ricerca in ...Si parlerà del "Valore aggiunto della ricerca" con Fiammetta, responsabile del settore ricerca dellaMagna Grecia e Simona Totaforti, prof. ordinario di Sociologia dell'Ambiente e ...Fiammetta, responsabile della ricerca dellaMagna Grecia ha sottolineato il vantaggio di quello che ha definito 'uno spazio privilegiato, in cui si può esercitare la ricerca in ...

Pilozzi (Fondazione Magna Grecia): "Per la ricerca servono modelli ... Adnkronos

Scilla (Reggio Calabria), 10 lug. (Adnkronos) – Ha avuto come tema “Il valore aggiunto della ricerca” la prima tavola rotonda del Focus di SudeFuturi della Fondazione Magna Grecia per l’appuntamento a ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) - L’appuntamento è per lunedì 10 e martedì 11 luglio al Castello di Scilla, per parlare del futuro del Mezzogiorno. Anzi, ...