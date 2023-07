“Perché non mi hanno confermata” Roberta Capua | polemica contro la Rai sulla sua esclusione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023)è stata tagliata dai palinsesti Rai, la notizia era nell’aria ma solo nei giorni scorsi, durante la presentazione ufficiale, è arrivata la certezza di tutto questo. Un colpo che la presentatrice ha digerito a metà come si capisce dalla lunga intervista rilasciata a TvBlog.it, nel corso della quale ha spiegato anche le ragioni diil programma La volta buona, in onda su Rai 1, è stato affidato a Caterina Balivo. Prima però si è lasciata andare a considerazioni (e rivelazioni) di altro tipo. >“Guardate con chi sono”. Barbara D’Ursola sua sostituta, dove si è fatta vedere. Tra le due è ormai guerra (FOTO E VIDEO) Raccontando, per esempio come: “dopo due stagioni consecutive di Estate in diretta ho scelto io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento ...