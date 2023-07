Per l’anniversario dell’Operazione Husky sono andato nei luoghi dell’amicizia fra Owens e Luz

(Di lunedì 10 luglio 2023) Percorrendo il viale d’ingresso che porta al Sacrario Militare Germanico di Motta Sant’Anastasia (Catania), un senso di quiete ti avvolge. È un cimitero di guerra che accoglie 4561 soldati tedeschi morti durante la Campagna di Sicilia, 451 di lororimasti senza nome. L’Operazionedel 10 luglio 1943 è distante 80 anni, questo luogo di riposo eterno non lascia spazio a rancori ma pietà. Tra le piastre nere nei diversi cortili spicca un nome, quello di un soldato che era stato anche un atleta olimpico. La medaglia d’argento più famosa di sempre. Carl Ludwig Hermann Long detto Luz era nato a Lipsia il 27 aprile del 1913, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino sfidò il mito di Jesse(che portò casa quattro medaglie d’oro) diventando mito egli stesso. Sulla pedana del salto in lungo arrivò secondo ma agli occhi del mondo e di ...

