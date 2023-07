PDF non si aprono su Windows | come risolvere

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 10 luglio 2023) Su un PC aziendale o su un computer da lavoro vengono utilizzati spesso i file PDFdocumenti ufficiali: è necessario quindi che il lettore PDF predefinito sia sempre pronto all'uso, oltre ad aprire correttamente ogni pagina contenuta nel documento. Purtroppo esistono svariati motivi per cui un PDF non si apre su: il documento potrebbe contenere qualche errore, il lettore PDF potrebbe essere danneggiato, il lettore potrebbe risultare bloccato per cause sconosciute o file PDF potrebbe essere protetto dalla lettura (volutamente o per errore). Nella guida che segue vi mostreremotutti i problemi con l'apertura dei file PDF su, così da poter riprendere il lavoro correttamente e recuperare anche il contenuto del documento che ha causato problemi sul PC in uso.