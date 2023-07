Pd | Schlein | ' De Luca? A Napoli iniziativa di partito unito e compatto'

Vincenzo Dediserta l''estate militante' di Elly, segretaria del suo stesso partito, il Pd. Il presidente della Campania, in particolare, avrebbe deciso di non partecipare alla manifestazione di due ...... coordinata dal segretario nazionale del settore terziarioMalcotti. Per l'occasione ha ... 'Dobbiamo evitare - ha ribadito Foti - chee Conte introducano il monopolio Cgil, che ha più ...Vedi Anche Gli insulti di Deai commissari Pd Misiani e Camusso: 'ha mandato in Campania un cacicco e un fiore di bellezza e di freschezza' Circa la decisione di Bianca Berlinguer di ...

Schlein: De Luca A Napoli iniziativa di un partito compatto La Repubblica

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “De Luca L’iniziativa a Napoli è l’iniziativa di un partito unito e compatto contro l’autonomia differenziata”. Così Elly Schlein a Metropolis sull’iniziativa dem a Napoli ..."L'iniziativa a Napoli è l'iniziativa di un partito unito e compatto contro l'autonomia differenziata". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi, rispond ...