Pavia | muore in piscina bimba di 7 anni | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 10 luglio 2023) Domenica 9 luglio, nelladel centro sportivo di Battuda, in provincia di, unadi soli 7è morta. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, laè stata trasportata al Policlinico San Matteo di, in codice rosso. Il personale sanitario ha fatto il possibile per cercare di rianimarla, ma non è servito. Come è potuto succedere? Leggi anche: Piccola Kata, lo straziante annuncio della madre ad un mese dalla scomparsa Leggi anche: Paola Turci, i dettagli da brividi sull’incidente che le ha cambiato la vitain, cosa le è capitato Secondo quanto si legge su Virgilio, erano da poco passate le 12, quando lasi trovava in acqua ed improvvisamente avrebbe ...