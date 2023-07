Partita la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi sulla Domiziana

(Di lunedì 10 luglio 2023) Caserta. Ha preso il via questa mattina un intervento didisprovvisti di autorizzazione, in corrispondenza della strada statale 7 Quater “Domitiana”, in provincia di Caserta. Nel dettaglio, l’attività di Anas rientra nell’ambito della campagna antismo ed è stata avviata oggi, con il supporto della Polizia Stradale di Cellole, nel territorio comunale di Sessa Aurunca e proseguirà nei prossimi mesi lungo l’asse stradale anche tra Mondragone e Cellole. Tale attività fa seguito ad una serie di precedenti verbalizzazioni e note da parte di Anas. Lungo la statale “Domitiana” l’impegno di Anas per l’implementazionestandard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura stradale è molteplice ed ha riguardato, tra gli altri, ricorda una nota, anche interventi di ...

Continua la gara a mostrarsi in pubblico dei protagonisti delladi potere innescata dalla marcia su Mosca della Wagner. Il ministro della Difesa Shoigu, l'...golpe e le voci sulla sua...... con il super - Presidente Andrea portiere - saracinesca,resa ancora più carica di energia ... imprenditore edile vero, ha continuato il lavoro didell'intonaco ammalorato, prima del ......dell'installazione grazie all'adesivo in dotazione che non danneggia la parete in caso di. Improbable inaugura il suo nuovo stadio virtuale per la Major League Baseball durante la...