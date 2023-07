Pantheon | Sangiuliano | “Prima settimana con oltre 50mila ingressi”

(Di lunedì 10 luglio 2023) ROMA – “I numeri relativi alladia pagamento alsono decisamente positivi.i visitatori per un incasso di quasi 200mila euro. È importante il sorpasso degli acquisti su piattaforma rispetto a quelli alla biglietteria fisica, segno di un progressivo affermarsi del neonato sistema di pagamento tramite web. Un dato che mi rende felice riguarda, in, i 4.830ridotti, giovani tra i 18 e i 25 anni che hanno scelto di visitare, nell’arco degli ultimi sette giorni, uno dei monumenti antichi meglio conservati al mondo”. Lo ha dichiarato il Ministro della cultura, Gennaro, commentando i numeri dellaa pagamento al ...

Così il ministro della Cultura, Gennaro, commentando i numeri della prima settimana a pagamento al. I biglietti per l'ingresso al monumento costano 5 euro.

