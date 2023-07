Pantheon a pagamento | raccolti quasi 200 000 euro

Sangiuliano: "Oltre 50mila i visitatori" "I numeri relativi alla prima settimana di ingressi aalsono decisamente positivi. Oltre 50mila i visitatori per un incasso di quasi 200mila euro". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i numeri della prima ......vicina al, anche questa con i costi a carico dell'impresa Uno studente mi ha fatto notare che proprio da oggi, 6 luglio, entra in funzione la pec obbligatoria, per cui cartelle di,...... in cui si parla anche di case al, auto di lusso , infrazioni e multe non pagate. In ... Jacqui Smith , si deve dimettere per alcuni film porno afiniti 'erroneamente' nella lista ...

Pantheon a pagamento, quasi 200mila euro di incassi nella prima ... Adnkronos

“I numeri relativi alla prima settimana di ingressi a pagamento al Pantheon sono decisamente positivi. Oltre 50mila i visitatori per un incasso di quasi 200mila euro”. Così il ministro della Cultura, ...Oltre 50mila i visitatori per un incasso di quasi 200mila euro: sono questi i dati della prima settimana di ingressi a pagamento al Pantheon. "Sono numeri decisamente positivi. (ANSA) ...