Paesi Bassi | Rutte | Lascero' la politica dopo le elezioni

"Quando il nuovo governo si insediera' dopo le elezioni, lascero' la politica". Lo ha annunciato il premier dei, Mark Rutte, all'inizio del dibattito alla Camera dei Rappresentanti parlando dello scioglimento anticipato del suo quarto governo. "Nei giorni scorsi si e' speculato su cosa mi avrebbe ...Rikkie Valerie Kolle è diventata la prima Misstransgender nella storia del concorso di bellezza. Ha vinto il titolo e ora si prepara per la competizione di Miss Universo. La sua vittoria segna un importante passo avanti per le donne ..."Negli ultimi anni, diversi stati europei hanno allineato la definizione del reato di violenza sessuale alla Convenzione: il 1° giugno la Svizzera e, il 4 luglio, ihanno approvato un ...

La nuova Miss dei Paesi Bassi Un uomo ilGiornale.it

'Quando il nuovo governo si insediera' dopo le elezioni, lascero' la politica'. Lo ha annunciato il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ...Non c'è momento migliore di questo per migliorare la sicurezza domestica e aggiungere comodità alla vostra casa con le offerte esclusive di EZVIZ per ...