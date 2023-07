Padova | si tuffa nel Brenta e scompare | recuperato corpo di un 27enne

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – Era entrato in acqua per fare una nuotata nel primo pomeriggio di oggi, poi era scomparso dalla vista della moglie. Alle 19.30 i sommozzatori dei vigili del fuoco hannoilprivo di vita deltunisino alla cui ricerca, oltre ai vigili, si sono messi per ore i soccorritori acquatici, e da Venezia, i sommozzatori elitrasportati sul posto per scandagliare il corso d’acqua all’altezza del ponte . La morte è stata accerta dal medico del Suem. Presenti sul posto i carabinieri. L'uomo era residente a Piazzola sul. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

