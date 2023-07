Oriana Marzoli conferma la rottura con Daniele Dal Moro | “Ero innamorata ma…” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 10 luglio 2023)laconDal: “Se mi volete bene non insistete in questo anche se so quanto vi siete affezionati ma le cose non vanno sempre come in un film d’amore ma è la vita reale”.si sono lasciati (per sempre): laha proseguito specificando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.