Operazione Husky | le prime commemorazioni dello Sbarco a Pachino nell’ottantesimo dallo sbarco

(Di lunedì 10 luglio 2023) “Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943 il mare da Licata asi riempì di navi nere e la gente scappò verso le campagne”, raccontano le cronache: iniziava l’Operazione, il più grande spiegamento di forze alleate, da Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, in arrivo sulla costa italiana. A distanza di ottant’anni esatti, le spiagge di Funni i varchi e di Marzamemi, a– in provincia di Siracusa, i luoghi dove sbarcarono le truppe canadesi – hanno ospitato le manifestazioni di commemorazione ai caduti durante l’Operazione, al di là di ogni bandiera, schieramento e Paese. E daè iniziato il primo Wrap (Walking for Remembrance & Peace) il cammino che segue il percorso di marcia canadese del 1943, fino ad Adrano, intervallato da manifestazioni e ...