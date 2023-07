Opel consegna cinque Vivaro-e Hydrogen a Ewe Netz

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Fornire energia sostenibile è uno degli obiettivi chiave di Ewe, fornitore di servizi energetici e di comunicazione della Germania settentrionale. Per questo motivo,-esono ora in servizio presso EWE. Jean-Michel Billig, Chief Technology Officer per lo sviluppo di veicoli a celle a combustibile a idrogeno presso Stellantis, hato i furgonipresso il sito di stoccaggio del gas Ewe a Huntorf vicino a Oldenburg. “Siamo il primo produttore di automobili con un van a idrogeno sul mercato europeo. L’-ecombina i vantaggi delle zero emissioni con una lunga autonomia e brevi tempi di rifornimento: perfetto per le flotte aziendali. Con ...