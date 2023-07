(Di lunedì 10 luglio 2023). All’Arena Flegrea (sold out) per il Noisy Naples Fest per lail 12per la, con un atteso concerto già sold out da diverse settimane, all’Arena Flegrea. Mercoledì 12, per il Noisy Naples Fest, va in scena lo show del gruppo statunitense che ha collezionato oltre 38

È disponibile in digitale da venerdì 16 giugno, e su supporto fisico dall'1 settembreBMG. È già sold out il concerto deglidel 14 di luglio, la band dei record che ha collezionato ...Il Festival conferma anchel'estate 2023 la sua doppia anima: a luglio ospita i grandi della ... con il nuovo album Atta, mentre è già sold out il concerto deglidel 14 di luglio. A ...informazioni: tel. 081.5628040 - info@etes.it. La programmazione 2023 del Noisy Naples Fest prosegue all' Arena Flegrea , classica venue del festival partenopeo, con i concerti di(12 ...

OneRepublic: per la prima volta a Napoli il 12 luglio 2a News

NAPOLI - OneRepublic per la prima volta a Napoli, con un atteso concerto già sold out da diverse settimane, all’Arena Flegrea. Mercoledì 12 luglio, per ...Il Noisy Naples Fest non smette di sorprendercicon una band d'eccezione in live a luglio: gli OneRepublic, la band da 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino. Per la prima volta a ...