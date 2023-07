Onana | l’obiettivo del Manchester United per il nuovo portiere

(Di lunedì 10 luglio 2023) Andréè prossimo a divenire ildel. I Red Devils si sono posti un obiettivo in termini di tempistiche per chiudere la trattativa con l’Inter, lo conferma il Daily Mail. TEMPI – L’Inter e ilsono finalmente alla conclusione delle trattative per il passaggio di Andréal club inglese. I Red Devils hanno già l’accordo per i termini personali con il, circa 55 milioni di euro tra parte fissa e bonus invece alla società di Viale della Liberazione. Ildi 27 anni sarà ovviamente il primo, ritroverà Erik ten Hag da allenatore e si trasferirà quindi dopo un solo anno da Milano. Ilha un obiettivo: avere ...

'Inter aspetta il rilancio decisivo per, mentre Marotta ... mentre Marotta studia'offerta per strappare il sì del Chelsea al ...per il possibile trasferimento nella Saudi League dell'...Inter:è privarsi di Correa. Inutile girarci intorno: ... Ma'argentino, a Milano, non è mai riuscito a incantare nessuno. la priorità, ora, è definire la cessione dial Manchester ...... i nerazzurri tornano su unrossonero in attaccoGli addii di Dzeko, Skriniar, Brozovic, quello sempre più vicino di, ma anche i colpi Frattesi e Thuram.'Inter è senza dubbio una ...