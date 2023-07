(Di lunedì 10 luglio 2023) Dadolce, vista San Siro, a home sweet home, vista Old Trafford. Il futuro di Andrési allontana da Milano e dall'perrsi alUnited . Secondo i rumors infatti ...

Secondo i rumors infatti il club nerazzurro, dopo solo un anno, è pronto a cederlo ai Red Devils: una trattativa che si fa ogni giorno sempre più concreta, tant'è chesarebbe già in cerca di ...L'Inter aspetta il rilancio decisivo per, mentre Marotta studia l'offerta per strappare il sì ... 2023 15.50 - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, conferma a 'Tag24' le voci sull'di ...1 La storia tra Andree l' Inter s embra essere già ai titoli di coda dopo solo una stagione. Il portiere camerunense è sempre più vicino al Manchester United e la dirigenza interista è già impegnata alla ricerca di ...

Onana, l'addio all'Inter si avvicina: sta cercando casa a Manchester Corriere dello Sport

Dopo l'addio di Alex Cordaz la dirigenza dell'Inter si è messa subito al lavoro per regalare a Simone Inzaghi il terzo portiere, in attesa di capire chi sostituirà l'uscente André Onana sempre più vic ...Tra Yann Sommer e Anatolij Trubin, ecco la strategia dell'Inter per il dopo André Onana svelata da calciomercato.com ...