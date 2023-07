Onana | due giorni per chiudere con il Manchester United – Sky

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ilsta spingendo insistentemente per portare Andréin Inghilterra. L’Inter vorrebbe, ma la richiesta è precisa. Duesul calendario per Matteo Barzaghi da Sky Sport. DATA – Manca veramente poco alla chiusura della trattativa trae Inter per la partenza di Andrédirezione Inghilterra. I nerazzurri chiedono ancora 60 milioni di euro, la società interessata è salita con l’ultima proposta a 52. Si potrebbe arrivare alla conclusione nelle prossime ore, secondo Matteo Barzaghi addirittura tra mercoledì e giovedì di questa settimana con l’ultimo rilancio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

...finito nei dialoghi con il West Ham inoccasioni, per discuterne la cessione e per proporre uno scambio con Scamacca. "Cosa può accadere la prossima settimana": Inter col fiato sospeso perTen Hag si è rivolto aperché non era contento del gioco con i piedi da parte di David de Gea.forzare la mano con il Chelsea per Romelu Lukaku e ad avere budget sufficiente per i prossimi...L'Inter aspetta il rilancio decisivo per, mentre Marotta studia l'offerta per strappare il sì ... visite mediche in mattinata per inuovi rinforzi del tecnico blucerchiato Andrea Pirlo.10.28 -...

Mercato Inter, Onana sempre più vicino allo United: due nomi per il post Calcio in Pillole

E, adesso, per l'Inter si apre la caccia ad un portiere per la prossima stagione. Anzi, due. Sì, perché non è solo l'addio di Onana a complicare i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Alex Cordaz è ...