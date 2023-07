Onana | distanza breve fra Inter e Manchester United Ultimo step –Sky

(Di lunedì 10 luglio 2023) All’addio diall’manca sempre meno, colpronto a rilanciare per l’ultima volta. Ecco quando potrebbe avvenire la chiusura dell’affare secondo Sky Sport 24.– Ilnon vuole lasciarsi scappare il colpo André. Pur di raggiungere il gioiellino dell’il club inglese si è spinto a raggiungere una cifra che si aggira quasi intorno ai 50 milioni di euro. Lainiziale fra le parti, con l’che valuta il proprio portiere sui 60 milioni di euro, sembra ormai quasi del tutto colmata. Secondo Sky Sport 24 alla chiusura dell’affare manca davvero poco. Fra mercoledì e giovedì, o anche prima, potrebbe arrivare ...

Skriniar, Brozovic, quello sempre più vicino di, ma anche i colpi Frattesi e Thuram. L'Inter ... Si cerca di limare la, il punto di incontro potrebbe avvenire intorno ai 40 milioni. Ma da ...Ad ogni modo,è fortemente richiesto da Ten Hag, che dopo i trascorsi all'Ajax lo vuole in Inghilterra. Lapotrebbe ridursi ulteriormente fino al punto d'incontro e all'addio dell'ex ...Commenta per primo Andréal Manchester United è un affare ormai in dirittura d'arrivo : ormai nulla o comunque irrilevante latra le parti, l'offerta di 55 milioni da parte dei Red Devils è la base giusta ...

