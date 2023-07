(Di lunedì 10 luglio 2023)è sempre più vicino alUnited. Secondo SportMediaset glidel calciatore hanno incontrato, quest’oggi, la dirigenza del club inglese– L’addio diall’Inter sembra sempre più vicino. Secondo quanto riportato da SportMediaset questa mattina glidel calciatore hanno incontrato la dirigenza delUnited per definire l’accordo sull’ingaggio: il portiere percepirà circa 7 milioni, bonus compresi, a stagione per 5 anni. Nel pomeriggio arriverà la proposta ufficiale dei “Red Devils” che dovrebbe avvicinarsi ai 60 milioni chiesti dall’Inter. Una volta formalizzato tutto i nerazzurri si muoveranno per chiudere per i sostituti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

... in realtà, è solo una promessa verbale strappata dai suoi: quella ufficiale è di 22, a cui ...- Manchester United, si chiude in settimana: l'Inter vira su Sommer e Trubin Ore bollenti ...Operazione da finanziare con i denari provenienti dalla cessione di Andrénel mirino del ... Attenzione anche ad Alvaro Morata, per il quale ci sarà un appuntamento con gliper capire la ...con Lautaro ed Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itUn classico intreccio di mercato che però, si può sviluppare. Ipotizzabile anche il più classico lavoro died intermediari a cercare ...

Onana, agenti incontrano Manchester United! Nuova offerta – SM Inter-News.it

Con molta probabilità questa sarà la settimana decisiva per i destini di André Onana e Romelu Lukaku. Il portiere camerunese è in procinto di passare al Manchester United, mentre il belga è pronto a t ...Con 50 milioni di parte fissa più qualche bonus, lo United dovrebbe poter soddisfare l'Inter e portarsi Onana in Inghilterra. Questa è la sensazione rivelata dal Corriere dello Sport circa il possibil ...