Omicidio Balsamo ad Afragola | arrestato un 48enne

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023)ad: Il DNA dell’indagato trovato dagli esperti del RIS su braccialetto della vittimaad. Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Casoria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A dirigere le indagini la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale. Destinatario del provvedimento un indagatodi Cardito il carcere per altra causa. L’uomo è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per l’a colpi di colpi d’arma da fuoco diRaffaele. Il fatto è avvenuto lo scorso primo giugno 2022 ad. La ...