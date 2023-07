OM intervista Niveo per Scarabocchi | “Amici mi ha aiutato a credere in me stesso”

(Di lunedì 10 luglio 2023) OM, in occasione dell’uscita del suo Ep d’esordio,. Sette canzoni, alcune delle quali già ascoltate durante il suo percorso ad, raccontano la storia di un “ragazzino con i capelli bianchi”. Da questa peculiarità,prende ispirazione per il suo nome d’arte.significa infatti “bianco come la neve”, come bianchi sono quei capelli che si mischiano alla chioma castana. In bilico tra gioia e paranoia, tra paura del futuro e nostalgia del passato,è un disco che custodisce le prime canzoni scritte da, da quando aveva solo 17 anni. Alcune sono state “scritte in silenzio, sottovoce”; altre sono venute fuori “come un vero e proprio urlo liberatorio che il mio produttore artistico, Fabio Zini, ha ...

Che ho colto al volo', confessa nell'in radiovisione. Il 30 giugno, in fisico e in digitale, esce 'Scarabocchi': il primo Ep di, un racconto sincero di un artista con una grande ......Maddalena " Anche fragile Cricca " Just the way you are Momento Lorella Cuccarini con...Piccolo G " Acquario Momento Vincenzo de Lucia che imita Maria De Filippi Megan " Crazy in love"...Lorella CuccariniGiulia Stabile e Isobel . Lorella Cuccarini e Olly La notte vola . ...Scarabocchi . Isobel e Gianmarco Dancing in the moonlight . Mattia e Umberto Human . ...

Niveo: da "Amici" al suo primo EP “Scarabocchi” The Way Magazine

"Un album a cui sono davvero tanto legato" A pochi giorni dalla pubblicazione del suo EP d’esordio, abbiamo incontrato e passato un pomeriggio con Niveo che ci ha raccontato di tutti quegli “Scarabocc ...Niveo sogna Sanremo. E non solo. Dopo Amici, il cantante - che il prossimo 30 giugno uscirà con un nuovo lavoro musicale - si racconta in una ...