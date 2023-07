Olanda | il falco Rutte non si ricandida e dice addio alla politica

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Markha annunciato che lascerà lae non si ricandiderà ad un quinto mandato da premier nelle nuove elezioni che si svolgeranno indopo la caduta la scorsa settimana del suo governo. Venerdì scorso l'esecutivo di coalizione guidato dal primo ministro liberale, che è stato per quasi 13 anniguida della nazione, è caduto per contrasti legatimigratoria ed in particolare alle restrizioni ai ricongiungimenti familiari per i rifugiati già residenti nei Paesi Bassi. In un intervento oggi in Parlamento,ha spiegato che continuerà a guidare il governo fino alle prossime elezioni, che si svolgeranno a novembre, e poi lascerà la. «Negli ultimi giorni ci sono state speculazioni su quali siano state le ...