Nuovi concorsi pubblici | tutte le posizioni e i requisiti necessari

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 10 luglio 2023) Se non ne avete ancora approfittato, questa è la volta buona per farlo: sono stati pubblicati duebandi di concorso per nuovelavorative. L’offerta da non perdere. È un’offerta da non lasciarsi scappare, ed è ufficiale dal momento che la pubblicazione è avvenuta pochi giorni dopo l’avvio di luglio in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un’opportunità lavorativa importante, accessibile attraverso due bandi di concorso, i cui dettagli sono rintracciabili nella pubblicazione N.51 del 7 luglio 2023, che prevedono l’assunzione di sedici persone da impiegare presso la Camera dei Deputati. C’è tempo fino a inizio agosto per candidarsi a duebandi (ilovetrading.it / fonte ansa)In un periodo economicamente difficile e non facile neanche dal punto di vista della ricerca di una nuova occupazione, iin ...