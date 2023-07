Nuoto | Europei Juniores 2023 | l’Italia primeggia nel medagliere | sul podio in tutte le staffette

Gli azzurrini trionfano ai campionatijuniores didi Belgrado: nove ori, otto argenti e quattro bronzi. Conquistano il bottino più ricco che li porta direttamente al primo posto del medagliere. La nazionale di Marco ...Giada Gorlier (Aquatica Torino) 1'01'80, Irene Mati 1'08'78, Paola Borrelli 58'87 e Sara Curtis (Team Dimensione) 54'81 dominano la 4x100 mista femminile chiudendo in 4'04'26, davanti a Francia ...... un viatico in vista degliunder 23 di Dublino, di nuova ideazione (in stagione ci saranno ... dopo due flop, in finale solo da ripescato Leggi i commenti: tutte le notizie 9 luglio - 21:...

A Belgrado, gli azzurrini di Marco Menchinelli hanno dominato gli avversari con coraggio e determinazione. Ottimo il bottino medaglie: 9 ori, 8 argenti, 4 bronzi ...