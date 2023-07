Nuoto di fondo | Assoluti | trionfano Giordano nel maschile e Salin nel femminile

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 luglio 2023) Sono andati in scena in quel di Piombino, le gare deglididiche hanno dato importanti informazioni sugli atleti italiani impegnati in questa tipologia di gara. Nella provadei 2500 metri Giuliasi è aggiudicata il titolo assoluto. L’atleta delle Fiamme Oro è prima al tocco in 29’45?6. Dietro di lei Veronica Santoni (CC Aniene), in 29’47?2. Terza posizione per Iris Menchin (Genova) con il tempo di 29’47?5. Nella garaPasquale Angelo(Fiamme Oro/CC Napoli) è finito alle spalle del francese Marc-Antoine Olivier (27’02?0) ma si è laureato campione nazionale con il tempo di 27’03?09. Dietro Matteo Diodato (Livorno Aquatics) in 27’04?1 e Vincenzo Caso (Fiamme Oro) in 27’05?6. Per quanto ...