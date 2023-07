NSU Prinz | restomod con il cuore elettrico di Audi e - tron

Ritorna la celebreL'operazione nostalgia si completa con un restomod , ovvero di restauro completato con delle modifiche e con componenti moderni su una base di vettura d'epoca, opera di dodici tirocinanti ...Dodici tirocinanti del reparto Audi di Neckarsulm hanno restaurato ed elettrificato la storica4 del 1971. LARGO AI GIOVANI - I restomod sono progetti molto interessanti che stanno diventando sempre più popolari, perché permettono di rivivere la "magia" delle auto del passato con la ...A volte ritornano. E, ancora una volta, grazie all'elettrificazione. Un'auto d'epoca piccola e iconica come laè tornata in auge per merito di Audi: in occasione del 150° anniversario dello stabilimento di Neckarsulm, dodici apprendisti della casa automobilistica dei quattro anelli hanno hanno ...

Il prototipo realizzato dal marchio dei quattro anelli è un richiamo alla storica NSU Prinz 4, prodotta a Neckarsulm dal 1961 al 1973 ...L’ Audi EP4 è stata equipaggiata con un motore elettrico da 239 CV, originariamente appartenente a un’Audi e-tron del 2020. La fonte di energia è invece una batteria del Q7 TFSI e quattro, posizionata ...