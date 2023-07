Nothing e WINDTRE | rinnovata la partnership per il lancio di Phone 2 in Italia

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 luglio 2023 – L’azienda tech londinese, operatore mobile numero uno in, confermano oggi una nuovastrategica ed esclusiva per ildi(2) in. A partire dal 15 luglio, solo in alcuniStore-selezionati si potrà acquistare in anteprimana il(2) Launch Edition, che prevede(2) versione 12+512GB in bundle conEar (stick)1, gli iconici auricolari wireless di(2) 12+256GB sarà disponibile neiStore a partire dal 21 luglio. “Siamo felici di essere nuovamente accanto a ...

L'azienda tech londineseconfermano oggi una nuova partnership strategica ed esclusiva per il lancio di Phone (2) in Italia . A partire dal 15 luglio, solo in alcuniStore - selezionati si potrà ...rinnovano la collaborazione e annunciano il debutto esclusivo di Phone (2) Launch Edition presso alcuniStore selezionati a partire dal prossimo 15 luglio . Così come già ...Quando manca sempre meno al lancio diPhone (2) , arrivano le prime informazioni sull'arrivo in Italia dell'atteso smartphone della società di Carl Pei.infatti hanno annunciato che che a partire dal 15 Luglio 2023 solo in alcuniStore selezionati si potrà acquistare in anteprima italiana il Phone (2) Launch Edition, che ...

WINDTRE e Nothing per il lancio di Phone (2) in Italia, in anteprima negli store dell’operatore MondoMobileWeb.it

Così come il modello precedente, anche Nothing Phone (2) Launch Edition sarà ufficialmente disponibile in Italia con WindTre.Nothing Phone (2) Launch Edition debutta in esclusiva presso una selezione di WindTre Store a partire dal 15 luglio.