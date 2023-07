Note di lavanda e di sabbia | di ribes e di betulle | le home fragrances portano in casa | che sia in città | in montagna o al mare | un' atmosfera vacanziera

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 luglio 2023) Vacanze alo in? Le fragranze per lain estate si ispirano a lunghe passeggiate sulla spiaggia o a camminate in mezzo ai monti, per accontentare ogni sogno di relax. Sprigionano negli spazi del cuoreche evocano la macchia mediterranea, oppure quelle esotiche di paradisi lontani, oppure tocchi freschi e balsamici per ricreare l’ombra di boschi e foreste. A ciascunala suafragrance. Fragranze per lain estate guarda le foto ...