"Non partecipo al processo mediatico". Santanché chiude le polemiche

(Di lunedì 10 luglio 2023) Daniela Santanchè ha dichiarato che non effettuerà ulteriori dichiarazioni oltre a quelle rese in Senato sulla vicenda giudiziaria che la coinvolge

MILANO - "al processo mediatico. Quello che dovevo dire l'ho detto in Senato". Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del convegno "Un'altra Europa da conservare" organizzato ......di Elisa Isoardi è quello di vedersi finalmente realizzata sul piano professionale e quando si è trattato di parlare di matrimonio e di figli la conduttrice ha affermato che in questo momentosi ...MILANO - 'al processo mediatico. Quello che dovevo dire l'ho detto in Senato'. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del convegno 'Un'altra Europa da conservare' organizzato ...

Santanche': "Non partecipo al processo mediatico" - Italia Agenzia ANSA

Daniela Santanchè ha dichiarato che non effettuerà ulteriori dichiarazioni oltre a quelle rese in Senato sulla vicenda giudiziaria che la coinvolge ...MILANO (ITALPRESS) – “Non partecipo al processo mediatico. Quello che dovevo dire l’ho detto in Senato”. Così il ministro del ...