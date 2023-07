No! Questo incendio in un autodeposito non è stato appiccato a Marsiglia durante le proteste in Francia

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 luglio 2023) Sono state centinaia le auto incendiateleinscatenate dall’uccisione del 17enne di origini algerine Nahel M per mano di un agente di polizia che gli ha sparato quando il giovane non ha rispettato un posto di blocco. In queste ore circolano su Facebook le immagini di un parcheggio a piani che viene avvolto dalle fiamme. Secondo numerosi utenti, si tratta di un altro degli effetti dellefrancesi. Tuttavia, le cose non stanno così. Per chi ha fretta: Numerosi utenti su Facebook stanno condividendo un video in cui si vede unandare in fiamme. Secondo chi lo condivide, si tratterebbe di un parcheggio diincendiato dai manifestanti che protestavano contro la police brutality nei confronti di Nahel, 17enne di origini ...