Nizza | no di 12 associazioni a Beatrice Venezi | “È neofascista” La replica social

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 luglio 2023) In Francia polemiche sulla partecipazione della direttrice d'orchestra a un concerto previsto per Capodanno all'Opera di. E lei risponde rilanciando un sondaggio: "Giusto così o che teste di c....?" “Giusto così” o “che teste di c….”?, direttrice d’orchestra e consigliera per la musica del governo Meloni, trova il modo di rispondere così, sui, alle polemiche legate alla sua esibizione all’Opera di, dove è stata invitata a dirigere un concerto previsto per il prossimo Capodanno. La musicista ha infatti incontrato l’opposizione di 12francesi che paventano il rischio di avere ospite un “direttore d’orchestra”. La direttrice d’orchestra ha rilanciato quindi su Instagram il sondaggio creato dall’account ‘Dì la ...