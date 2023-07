Nino Frassica | chi è la giovanissima moglie | Famosa nei film per adulti

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 10 luglio 2023)è sposato da tanto tempo con Barbara Exignotis, nota attrice diper. Ecco cosa si sa su di lei., famoso attore italiano noto per il suo talento comico e per il suo ruolo del Maresciallo Cecchini nella popolare serie televisiva Don Matteo, è sposato da molto tempo con Barbara Exignotis, una nota attrice diper. Ecco cosa si sa su di lei.ha conquistato fin da subito l’attenzione del grande pubblico italiano, regalando risate e intrattenimento. Nella seconda parte della sua carriera, ha ottenuto fama grazie all’interpretazione del maresciallo Cecchini nella rinomata fiction Don Matteo. Inoltre, partecipa regolarmente come ospite nel programma ...