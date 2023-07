(Di lunedì 10 luglio 2023) Laè pronta a rinviare la decisione di istituire undi collegamento aall’autunno o più tardi. Lo ha rivelato Nikkei alla vigilia dell’inizio deldi Vilnius, in Lituania. Il giornale giapponese ha ricordato l’opposizione alla proposta del segretario generale Jens Stoltenberg della Francia, preoccupata per le relazioni con la Cina, e ha evidenziato come i 31 membri cercheranno di superare le divergenze e finalizzare la decisione entro la fine dell’anno. È un punto “meno prioritario” neldel, hanno spiegato fonti diplomatiche che lavorano sul documento finale al giornale. Durante un briefing con i giornalisti a cui Formiche.net ha partecipato, un funzionario del ministero degli Esteri giapponese non ha voluto commentare le “questioni interne” alla ...

Niente ufficio Nato a Tokyo (per ora). L’agenda di Kishida al summit Formiche.net

