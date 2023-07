NBA 2K24 | rivelata la data d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 10 luglio 2023)nelle scorse ore ladell’attesissimo NBA. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news Soltanto qualche giorno fa avevamo trattato, in un articolo dedicato, l’annuncio da parte di Take-Two della cover dell’ultimo capitolo della serie dedicata alla più famosa lega di pallacanestro del mondo (della quale se siete appassionati trovate a questo link i nostri consigli sui migliori siti di streaming dedicati), la quale sarà dedicata a Kobe Briant, la scomparsa star dei Los Angeles Lakers. In quell’occasione avevamo stimato che il nuovo titolo della serie non sarebbe probabilmente uscito prima di fine estate. Ebbene a quanto pare la nostra previsione non si ètroppo lontana dalla verità, ora che finalmente abbiamo una...