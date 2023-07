Nato | Dreosto Lega | ' massima attenzione al fianco sud'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Con il verticea Vilnius, l'Alleanza Atlantica si appresta ad affrontare una tappa fondamentale nella sua storia. Come Italia, rivendichiamo orgogliosamente il nostro posizionamento geopolitico fortemente ancorato all'Occidente e agli alleati tradizionali. Oltre al giusto supporto all'Ucraina sulest, importantissimo sarà ora prestare particolareanche alsud dell'alleanza, investendo su tutti e tre i 'core tasks', per cui non solo difesa e deterrenza, ma anche sicurezza cooperativa, prevenzione e gestione delle crisi. Cercando, cosi', di focalizzarci - come da tempo richiesto dalla- anche sulla sicurezza del Mediterraneo allargato e sulla stabilizzazione del nord Africa e Sahel, aree strategiche per l'interesse ...