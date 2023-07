Nassar accoltellato in carcere | l’ex medico è colpevole di molestie su centinaia di ginnaste Usa

(Di lunedì 10 luglio 2023) Larryè statonel penitenziario di Coleman, in Florida.della nazionale statunitense di ginnastica si trova indopo la condanna per aver abusato sessualmente didi atlete, comprese alcune medagliate olimpiche. È stato colpito alla schiena e al petto durante una lite con un altro detenuto, le sue condizioni sono stabili., ex osteopata, è stato incriminato per aver abusato sessualmente di più di 500 atlete durante le sue sedute e condannato nel 2017 a 176 anni di reclusione.deve scontare anche altri 60 anni didopo essersi dichiaratoper reati connessi alla pedopornografia. Il comitato Olimpico e la federazione statunitense di ginnastica ...

