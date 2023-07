Narnia Festival | pronta la 12esima edizione della grande kermesse artistica

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 10 luglio 2023) VIII Medaglia del PresidenteRepubblica per l’evento ideato e diretto da Cristiana Pegoraro. Dopo le anteprime va in scena il maindal 18 al 30 luglio a Narni Arti che si legano sul fil rougemusica, artisti e spettacoli che riempiono la scena con proposte d’eccellenza, un territorio che vive e respira l’emozione e la bellezza che la manifestazione sa esprimere: torna per la dodicesimail, ideato e diretto dalla pianista Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del direttore d’orchestra Lorenzo Porzio, in programma a Narni dal 18 al 30 luglio. Il, che negli anni si è costruito una sua identità e una cifra artistica di altissimo livello e che si è proposto come fucina per gli artisti e piattaforma ...