Napoli | vertice di mercato De Laurentiis-Garcia | si è parlato di Osimhen e dell’erede di Kim Sky Sport

(Di lunedì 10 luglio 2023) Secondo quanto riporta Sky, si è concluso intorno alle 21 ildidel, tenutosi all’Hotel Britannique. Erano presenti, naturalmente, il presidente del, Aurelio De, l’allenatore, Rudie anche Maurizio Micheli e Andrea Chiavelli. Un incontro durato circa due ore in cui èdi Victore del successore di Kim Minjae. Il profilo che piace di più alè quello di Itakura, come rivelato dallo stesso Dein conferenza stampa, oggi, durante la presentazione delle nuove maglie. Deha dichiarato: «Itakura è in cima ai miei pensieri». L'articolo ilsta.

Nel corso di ‘Sky Sport 24’, è intervenuto l’inviato Sky Francesco Modugno: “ In questo momento è in corso un vertice di mercato tra De Laurentiis, Garcia, Chiavelli e Micheli. Intanto il nuovo tecnic ...Francesco Modugno, giornalista, è intervenuto nel corso di ‘Sky Sport 24’: “In questo momento è in corso un vertice di mercato ...