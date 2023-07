Napoli | seconda cessione ad un passo | accordo raggiunto

(Di lunedì 10 luglio 2023) Non solo i nuovi acquisti: in casasi lavora anche per piazzare gli esuberi:ad unper gli azzurri Sarà unridisegnato quello che si immergerà nella prossima stagione. La differenza più importante, con ogni probabilità sarà riguardante l’uomo in panchina. Luciano Spalletti dopo la vittoria dello scudetto ha deciso di lasciare il. Al suo posto, dopo settimane di dubbi, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa. In molto, dopo la vittoria dello scudetto si aspettavano un grande rivoluzione anche dal punto di vista della rosa. Secondo le ultime notizie, però, pare che tra i big azzurri solo Kim lascerà il. Il difensore coreano ha trovato l’con il Bayern Monaco e i bavaresi ...

...svolti i campionati italiani di categoria di nuoto pinnato presso la prestigiosa piscina di, ... Bottino di medaglie anche per Valentina Basso che si piazzanei 200 e 400 metri mono e ...Col colpo grosso di Milinkovic - Savic, prossimo al trasferimento in Arabia, scatta lasettimana di un luglio che sarà torrido non solo per le alte temperature. Con l'addio del ...colnel ......azzurra con i pantaloncini bianchi e unadivisa tutta bianca, sul cui sfondo campeggia il panorama della città con il Vesuvio alle spalle. Sono le prime due divise da gioco delper la ...

A New 3ra. From Napoli to the World. SSC Napoli

Per l'accoltellamento del bagnino di 42 anni avvenuto nella giornata di ieri a Marechiaro, a Napoli, gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli hanno sottoposto a fermo un minore che ora ...Il Napoli avrebbe messo nel mirino lo svincolato Zajc come rinforzo per il calciomercato e De Laurentiis potrebbe battagliare con Milan e Fiorentina ...