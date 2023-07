Napoli | rivelazione del tecnico | poteva firmare al posto di Rudi Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 luglio 2023) Alla fine la scelta di De Laurentiis è ricaduta su, ma il francese non era l’unica opzione per la panchina del. Quanto di buono fatto negli ultimi due anni da Luciano Spalletti non sarà mai dimenticato, il suo nome sarà per sempre legato ale alla città, i tifosi ricorderanno per sempre l’impresa dei suoi ragazzi. Tuttavia, alla fine della stagione il mister di Certaldo ha optato per non continuare la sua esperienza in azzurro, preferendo un anno sabbatico per stare più vicino alla sua famiglia. Dopo settimane di consultazioni, la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis è ricaduta su. L’ex Roma ha convinto il patron azzurro, che lo ha preferito ai tanti altri nomi accostati alla panchina partenopea. Tra questi ricordiamo anche Paulo Sousa, ...