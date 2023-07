Napoli | proseguono i contatti con l’AZ per Karlsson

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ilsta continuando a trattare conAlkmaar per Jesper, esterno d’attacco svedese. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilstarebbe portando avanti iconAlkmaar per arrivare a Jesper. L’esterno svedese classe 1998 è stato seguito dal club azzurro già a gennaio ed è stato visionato dal vivo diverse volte. La pista potrebbe definitivamente scaldarsi soprattutto in caso di cessione di un altro giocatore d’attacco come Lozano. Suc’è anche l’interesse della Lazio, ma al momento i biancocelesti non hanno approfondito la questione.

...è il preferito in quel ruolo e i contatti tra le parti. Su di lui c'è anche l'interesse della Lazio, che però al momento non ha approfondito il discorso. Di Marzio scrive: 'Il... specialmente nel caso in cui dovesse partire qualche esterno, con il messicano Lozano che potrebbe essere uno degli indiziati a lasciare. La società azzurra continua a tenere vivi i contatti

