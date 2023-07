Napoli | presentate le nuove divise della stagione 2023-24 | in una raffigurato il Vesuvio

Sono le prime due divise da gioco delper la prossima stagione,oggi sulla nave MSC World Europa ormeggiata nel porto di. MSC diventa il main sponsor della Società e prende ...Presenti Aurelio De Laurentiis, la figlia Valentina, il Presidente della Regione Campania De Luca, il sindaco diManfredi, un responsabile della MSC e la dirigente Ebay Alice Acciarri. La ...Patch classicoin silicone e scudetto tricolore personalizzato'. 'La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di, simbolo dell'identità della città. Nuovo ...

Calcio Napoli: presentate le nuove maglie 2023 2024 2a News

Il Napoli, in collaborazione con EA7, ha presentato i nuovi kit Home and Away per la stagione sportiva 2023/2024. A bordo della nave da crociera MSC World ...Il logo eBay comparirà come sponsor sulla manica delle nuove maglie della Società Sportiva Calcio Napoli per la stagione 2023/2024.