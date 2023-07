My Home My Destiny | anticipazioni trama 11 luglio | Faruk spinge Zeynep alla fuga

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ecco ledelladi MyMy, che tornerà martedì 112023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5. MyMytorna domani, martedì 112023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. La nuova soap turca in onda sull'ammiraglia Mediaset, in prima visione per l'Italia, è "accompagnata" da un volto assai familiare: quello di Demet Özdemir, già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman. MyMy: riassunto della puntata del 10Abbiamo conosciuto(Demet Özdemir), ora una bella ragazza in carriera che sogna di diventare un grande avvocato, un tempo bambina con ben altre possibilità, nata in una ...

MyMytorna domani, martedì 11 luglio 2023 , alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. La nuova soap turca in onda sull'ammiraglia Mediaset, in prima visione per l'Italia, è "...Demet Ozdemir è tornata ufficialmente sui nostri schermi con la soap MyMy, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Sembra che la bellissima attrice turca sarà presto ospite di un noto programma tv Mediaset , volando in Italia per qualche giorno. Sarà ...Credits photo: @Mediaset MyMyè la nuova serie turca di Canale5 con una trama drammatica e avvincente. Demet Ozdemir torna su Canale5 dopo il successo di Daydreamer per diventare la protagonista di una soap tratta ...

My home, my destiny, trama e cast della soap turca con Demet Ozdemir tratta da una storia vera Fanpage.it

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 11 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.Demet Ozdemir è tornata su Canale 5 con una nuova soap e questo potrebbe portarla presto in Italia, dove si attende l’incontro con Can Yaman.