Musica | Varchi Fdi | ' proteste contro Venezi grottesche'

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà al direttore d'orchestra Beatrice, apprezzata a livello internazionale, oggi destinataria di una anacronistica protesta a opera dei collettivi francesi. La sua presenza in Francia è naturalmente motivo d'orgoglio per l'Italia e testimonia affinità tra le due nazioni. Ledi lei sonoe mi auguro che il sindaco di Nizza non si lasci intimorire garantendo così al suo pubblico uno spettacolo di sicura qualità". Lo dichiara Carolina, deputata di Fratelli d'Italia e segretaria d'aula alla Camera.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia e segretaria d'aula alla Camera.