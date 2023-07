Musica | Marceschi Fdi | ' solidarietà a Beatrice Venezi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "al direttore d'orchestra, accusata ingiustamente di neofascismo da diverse associazioni di Nizza che hanno protestato contro il suo arrivo alla direzione dell'Orchestra filarmonica locale per il tradizionale balletto di Natale e per il Concerto di Capodanno". Lo dichiara Paolo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura del Senato in merito alle polemiche sollevate dall'estrema sinistra francese per la scelta della direttrice. "- precisa - non è neofascista, o una pericolosa eversiva. E credo fermamente, come affermato anche dal direttore dell'Opera di Nizza, che ladovrebbe unire superando gli schieramenti politici. Il resto sono solo polemiche pretestuose e che nascondono qualcosa di ...