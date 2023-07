Mur | orientamento scuola-formazione | stanziate risorse per 75 milioni di euro

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ammonta a 75dilo stanziamento per i percorsi per l’superiore. Il finanziamento – alla seconda annualità – e’ previsto nell’ambito dell’investimento 1.6. “attivo-università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (il Pnrr). Il ministero dell’Università e della ricerca (Mur) ha adottato il decreto direttoriale di attribuzione per l’anno scolastico 2023/2024 dellee dei target in attuazione del decreto ministeriale 934/2022. La misura – spiega una nota del Mur – mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dallasecondaria superiore all’universita’ e all’Altaartistica, musicale e coreutica (Afam). Al tempo stesso vuole ...

Per approfondire: https://www.mur.gov.it/it/pnrr/misure-e-componenti/m4c1/investimento-16-orientamento-attivo-nella-transizione-scuola-universita (DM 22 dicembre 2022, n. 328). Agli alunni verrà somministrato un questionario per il monitoraggio della qualità dei corsi attraverso la rilevazione delle loro opinioni.

